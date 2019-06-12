Президент Турции ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Грузией в сфере обороны

12 июня 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал трехстороннее соглашение с Азербайджаном и Грузией о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно информации, соглашение о сотрудничестве между Турцией, Азербайджаном и Грузией было подписано 31 марта 2018 года в турецкой провинции Гиресун. Оно вступило в силу с 11 июня 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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