Координатор США по борьбе с терроризмом совершит визит в Анкару

БАКУ /Trend/ - Координатор по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Натан Сэйлс совершит визит в Турцию, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, визит состоится в ближайшую неделю. Однако точная дата не приводится.

Отмечается, что представитель Госдепартамента обсудит с турецкими коллегами ряд вопросов, включая репатриацию иностранных боевиков-террористов, пограничную безопасность и противодействие террористическим организациям РПК, "Аль-Каида" и ИГ.

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