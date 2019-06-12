Эрдоган: Мы уничтожим террористический коридор на востоке Евфрата

БАКУ /Trend/ - Турция уничтожит террористический коридор на востоке Евфрата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей партии Справедливости и развития.

"Мы уничтожим террористический коридор на востоке Евфрата так же, как сделали это на на линии Джераблус-Африн и на севере Ирака", - сказал турецкие лидер.

Говоря о приобретении у России ЗРК С-400, Эрдоган отметил, что Турция уже купила данные системы и это дело закрыто.

"Я не говорю, что Турция купит эти системы. Я говорю, что Турция уже их купила. Мы подписали соглашение, согласно которому наряду с приобретением комплексов, мы также начнем совместное их производство", - сказал он.

Он, коснувшись темы закупок американских истребителей F-35, подчеркнул, что Турция является не только покупателем данных самолетов, но и партнером по производству.

"На конец месяца у нас с президентом США Дональдом Трампом запланирована встреча в Японии. Мы обсудим с ним данную тему", - сказал Эрдоган.

(Автор: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.