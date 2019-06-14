Президент Турции Эрдоган сегодня утром передал свои полномочия

14 июня 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передает свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на «Resmi Gazete».

В сообщении отмечается, что Эрдоган передал президентские полномочия в связи с поездкой в Таджикистан для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Отметим, что в Душанбе 14-15 июня проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Напомним, что в последний раз Эрдоган передал полномочия восьмого апреля текущего года во время визита в Москву.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция не изменит решения по закупке ЗРК С-400 – Эрдоган
Турция 4 июня 10:18
Турция является надеждой человечества – Эрдоган
Турция 3 июня 13:01
В Стамбуле пройдут масштабные митинги
Турция 3 июня 10:35
ЕС не будет вести переговоры с Турцией по новым пунктам
Турция 29 мая 17:12
Совет сотрудничества тюркоязычных государств должен развивать отношения с другими организациями – Эрдоган
Турция 21 мая 09:18
Эрдоган будет наблюдать за военными учениями азербайджанских ВВС
Турция 20 мая 15:05
Лента новостей
Агентство пищевой безопасности Азербайджана приняло Санитарные нормы и правила по "энергетикам"
Общество 11:20
Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)
Политика 11:15
Индия предложила созвать международный саммит по борьбе с терроризмом
Другие страны 11:08
В Казахстане растут показатели грузооборота
Бизнес 11:05
Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 11:05
На структуре Д-230 осенью начнутся сейсморазведочные работы
Экономика 11:01
Туркменистан проведет инвестконкурс по продаже госсобственности
Тендеры 11:00
Carlsberg Azerbaijan и Министерство экологии и природных ресурсов подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Экономика 11:00
Минск нацелен на скорый запуск контейнерного маршрута в направлении Баку
Бизнес 10:57