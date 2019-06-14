Президент Турции Эрдоган сегодня утром передал свои полномочия

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передает свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на «Resmi Gazete».

В сообщении отмечается, что Эрдоган передал президентские полномочия в связи с поездкой в Таджикистан для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Отметим, что в Душанбе 14-15 июня проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Напомним, что в последний раз Эрдоган передал полномочия восьмого апреля текущего года во время визита в Москву.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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