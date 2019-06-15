Moody's снизила кредитный рейтинг Турции до B1 с негативным прогнозом

БАКУ/Trend/ - Международное агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Турции еще, заявив, что риск кризиса платежного баланса страны продолжает расти. Вместе с ним растет и риск дефолта правительства, сообщает Trend со ссылкой на Reuters.
Moody's понизило рейтинг с предыдущего Ba3 до B1 и сохранило негативный прогноз. В августе 2018 года агентство понизило рейтинг до Ba3 с Ba2.
Решение Moody's понизить кредитный рейтинг Турции несовместимо с фундаментальными экономическими показателями страны, заявило министерство финансов Турции.
Министерство также заявило, что сожалеет о том, что многие позитивные события, которые демонстрируют явные признаки восстановления экономики страны, игнорируются. Сюда входит завершение рефинансирование государственных долгов, тенденцию к снижению инфляции и увеличение доходов от туризма.
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