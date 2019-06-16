ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака более 50 террористов

В результате масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали еще два террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

Таким образом, с 27 мая в общей сложности нейтрализован 51 террорист.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, начав их также в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

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