Турция желает развивать отношения со всеми регионами мира - Эрдоган

16 июня 2019 07:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция желает развивать хорошие отношения со всеми регионами мира.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Президент Турции отметил важность урегулирования сирийского конфликта в целях достижения регионального мира и стабильности.

«Односторонние подходы не позволят найти решение в вопросе мира и стабильности в современном мире», - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер также высоко оценил отношения страны с Россией и Китаем.

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