В Турции обезвредили восемь боевиков

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Ширнак обезвредили восемь боевиков РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства внутренних дел страны.

"В рамках операций по внутренней безопасности в провинции Ширнак обезврежены восемь боевиков. Операции в провинции продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.