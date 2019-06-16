В Турции обезвредили восемь боевиков

16 июня 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Ширнак обезвредили восемь боевиков РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства внутренних дел страны.

"В рамках операций по внутренней безопасности в провинции Ширнак обезврежены восемь боевиков. Операции в провинции продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган надеется, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем
Турция 11:56
Турция желает развивать отношения со всеми регионами мира - Эрдоган
Турция 07:42
Эмомали Рахмон встретился с лидерами Турции и Катара
Таджикистан 07:25
ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака более 50 террористов
Турция 06:31
В Турции произошло ДТП: есть погибшие и раненые
Турция 00:38
Стоимость проекта TANAP может снизиться еще больше (Эксклюзив)
Энергетика 15 июня 14:15
Лента новостей
На юго-востоке Франции из-за непогоды пострадали 10 человек
Европа 12:04
Эрдоган надеется, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем
Турция 11:56
Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля
Энергетика 11:27
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 11:16
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
Другие страны 10:54
В Азербайджане свыше 32 тыс. учеников сдают выпускные экзамены
Общество 10:42
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 10:27
Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером
Спорт 10:09
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Россия 09:43