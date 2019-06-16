ВВС Турции уничтожили семь боевиков РПК на севере Ирака

16 июня 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

"Турецкие самолеты в координации с операцией Pençe ("Лапа") нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Метина и Кандиль на севере Ирака. В ходе воздушной операции были уничтожены семь боевиков РПК. Также уничтожены убежища и укрытия террористов, склады с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению, также в районах Авашин-Байсан и Метина.

Турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции 27 марта провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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