ВС Турции уничтожили 77 боевиков РПК

16 июня 2019 20:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала масштабной операции на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»), ВС Турции уничтожили 77 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, из них 51 террорист был уничтожен в районе Хакурк.

"В ходе операции также были уничтожены 133 убежища и пещер, которые использовались террористами", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что операция продолжается успешно, как и планировалось.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению, также в районах Авашин-Байсан и Метина.

Турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции 27 марта провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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