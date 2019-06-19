В скором времени Турция получит ЗРК С-400 - Эрдоган

19 июня 2019 01:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция в кратчайшие сроки получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Это дело является для нас завершенным, в скором времени мы получим наши заказы", - отметил Эрдоган.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь Майкл Помпео, в США полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

"Как мне разъяснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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