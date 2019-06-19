По причине схода селей в Турции эвакуированы около 80 человек

БАКУ /Trend/ - По причине схода селей в турецкой провинции Трабзон эвакуированы около 76 человек, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что из-за схода селей в провинции погибли три человека.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в провинции.

Отметим, что сегодня также в результате схода селей в турецкой провинции Агры, по предварительным данным, пропали без вести семь человек. Согласно данным СМИ, причиной схода селей стали ливни, которые продолжались в провинции в течение последних нескольких дней.

Напомним, что 10 июня в Анкаре три человека погибли в результате наводнения, вызванного ливнями. Было затоплено множество кварталов и улиц в одном из районов столицы.



(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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