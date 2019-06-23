ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В результате уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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