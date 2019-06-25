Эрдоган встретится с Трампом в Японии

25 июня 2019 08:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Японии на полях саммита G20 состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

Он отметил, что Трамп проведет встречи с лидерами восьми стран, включая турецкого президента Эрдогана.

По его словам, лидеры двух стран обсудят ситуацию вокруг покупки Турцией комплексов С-400, а также двусторонние отношения.

Отметим, что саммит G20 пройдет в Осаке (Япония) с 28 по 29 июня. Токио впервые будет председательствовать в G20.

(Автор: Али Гасымов)

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