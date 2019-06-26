Постпред США при НАТО надеется, что Трамп и Эрдоган найдут решение по С-400

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон выразила во вторник надежду, что лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган смогут найти решение по ситуации вокруг C-400 при встрече на полях G20 в Осаке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я на это надеюсь", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос, есть ли, по ее мнению, шанс найти решение этого вопроса.

"Мы не хотим, чтобы это произошло, мы хотим, чтобы они отвергли такую возможность. Мы неоднократно, говорили, что будут последствия для Турции. От этого решения пострадает альянс и пострадает их участие в программе F-35", - заявила она.

Она добавила, что Турция и США ведут переговоры по С-400 "на разных уровнях", но везде "позиция США твердая: вы не можете иметь такую российскую систему при наличии F-35".

"Мы не хотим, чтобы российские системы выявляли способности "стелс" этого истребителя… Мы надеемся, что Турция это поймет. Вы не можете иметь обе эти системы сразу", - сказала она, отметив, что решение Турции не укрепит связи между странами.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию, и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь Майк Помпео, в США полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400, в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, это технически невозможно.

"Как мне разъяснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставляемых Анкаре ЗРК С-400 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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