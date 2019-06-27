Эрдоган: Страны НАТО не должны угрожать друг другу санкциями

27 июня 2019 00:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить сирийский вопрос с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Говоря о возможности введения Соединенными Штатами санкций против Турции, Эрдоган отметил, что страны НАТО не должны угрожать друг другу санкциями.

"Я не знаю, начали ли страны НАТО вводить санкции друг против друга. Я не получил такого впечатления во время встречи с Трампом", - сказал он.

Эрдоган также призвал Соединенные Штаты к выполнению своих обещаний по сирийскому Манбиджу.

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