Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный пункт № 10 ВС Турции в Идлибе подвергся артиллерийскому обстрелу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в министерстве национальной обороны.

В результате нападения один турецкий военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Согласно сообщению, после эвакуации с места происшествия раненые были госпитализированы.

В связи с нападением в Генштаб ВС Турции был вызван атташе России в Анкаре. Было отмечено, что Турция примет жесткие меры в ответ на атаки.

Ситуация подробно отслеживается.

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