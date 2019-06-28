В Турции произошел взрыв на складе химикатов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Текирдаг произошел взрыв на складе химических веществ текстильной фабрики, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сотрудники полиции призвали граждан покинуть свои дома.

Согласно информации, взрыв произошел в районе Эргене на складе химикатов емкостью в 20 тонн.

После взрыва запах химикатов начал распространяться. На место происшествия прибыли Национальная медицинская группа спасателей, сотрудники полицией и бригады скорой медицинской помощи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.