В Турции произошел взрыв на складе химикатов

28 июня 2019 03:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Текирдаг произошел взрыв на складе химических веществ текстильной фабрики, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сотрудники полиции призвали граждан покинуть свои дома.

Согласно информации, взрыв произошел в районе Эргене на складе химикатов емкостью в 20 тонн.

После взрыва запах химикатов начал распространяться. На место происшествия прибыли Национальная медицинская группа спасателей, сотрудники полицией и бригады скорой медицинской помощи.

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