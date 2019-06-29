В апреле Турцию посетило около 55 тысяч туристов из Азербайджана – министерство

29 июня 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В апреле 2019 года Турцию посетили 54,9 тысячи туристов из Азербайджана, что на 6,03 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,67 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-апреле 2019 года Турцию посетили 213,3 тысячи туристов из Азербайджана, что на 0,30 процента больше по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-апрель 2019 года, составила 2,44 процента", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что в апреле 2019 года Турцию посетили 3,293 миллиона туристов, что на 24,01 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 1,3 миллиона, Анталью – 931 тысяч туристов.

Согласно информации министерство в январе-апреле 2019 года, Турцию посетили 8,735 миллион туристов, что на 12,22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В мае Турцию посетили почти 60 тыс. туристов из Азербайджана
Туризм 28 июня 12:17
Турецкую провинцию Анталья посетило с начала года около 5 млн туристов
Турция 24 июня 12:16
Иностранные туристы в Турции предпочитают оплачивать счета банковскими картами
Бизнес 21 июня 14:26
Около 80% посетивших Турцию туристов прибыли воздушным транспортом – министерство
Турция 11 июня 14:23
Обнародовано число посетивших Турцию в апреле граждан Казахстана
Турция 10 июня 12:35
Туристы из Туркменистана лидирую среди граждан стран Центральной Азии, посетивших Турцию
Турция 10 июня 12:05
Лента новостей
Азербайджанская компания Oz Dad наладит экспорт консервированной продукции
Бизнес 11:18
Агентство по развитию МСБ начнет сотрудничать с Ассоциацией МСП Швейцарии (ФОТО)
Общество 11:15
Доходы «Бактелеком» уменьшились по итогам прошлого года
Экономика 11:02
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном превысит $600 млн
Экономика 10:58
Узбекистан объяснил выбор компании "Росатом" для строительства АЭС
Энергетика 10:41
В Казахстане откроют новый маршрут к озеру Алаколь
Туризм 10:36
Бакинский метрополитен сократил убытки
Бизнес 10:33
Депутат: Али Керимли противозаконными акциями пытается нанести ущерб имиджу Азербайджана
Политика 10:26
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:11