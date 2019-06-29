В апреле Турцию посетило около 55 тысяч туристов из Азербайджана – министерство

БАКУ /Trend/ - В апреле 2019 года Турцию посетили 54,9 тысячи туристов из Азербайджана, что на 6,03 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,67 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-апреле 2019 года Турцию посетили 213,3 тысячи туристов из Азербайджана, что на 0,30 процента больше по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-апрель 2019 года, составила 2,44 процента", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что в апреле 2019 года Турцию посетили 3,293 миллиона туристов, что на 24,01 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 1,3 миллиона, Анталью – 931 тысяч туристов.

Согласно информации министерство в январе-апреле 2019 года, Турцию посетили 8,735 миллион туристов, что на 12,22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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