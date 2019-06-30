В перестрелке с боевиками РПК погиб турецкий военнослужащий

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки между силами безопасности Турции и террористами Рабочей партии Курдистана (РПК) убит турецкий военнослужащий, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, перестрелка произошла в турецкой провинции Хаккяри.

Несмотря на усилия врачей государственной больницы Хаккяри, раненый военнослужащий скончался.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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