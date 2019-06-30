Поверенный в делах Ирака вызван в МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Ирака был вызван в МИД Турции, где ему было заявлено, что Анкара со всей решимостью продолжит трансграничные операции против терроризма на севере Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

"До сведения поверенного было доведено, что Анкара считает неприемлемым озвученное накануне иракской стороной заявление, которое было сделано на основании домыслов о потерях среди гражданского населения в ходе операций ВС Турции против террористической организации РКП", - сказал Аксой.

По его словам, было подчеркнуто, что подобные заявления противоречат позитивной динамике в двусторонних отношениях, импульс которой был дан в ходе недавних двусторонних визитов.

"Было отмечено, что Турция придает важное значение суверенитету Ирака и исходя из этого, считает необходимым освобождение региона от террористов", - заявил представитель турецкого МИД.

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