В Турции эвакуированы туристы из двух отелей

БАКУ /Trend/ - В связи с лесным пожаром в турецкой провинции Измир эвакуированы туристы из двух отелей. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что эвакуация в основном связана с угрозой отравления туристов от дыма.
Согласно данным СМИ в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
По предварительным данным, в результате пожара ни кто не пострадал.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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