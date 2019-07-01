В Турции эвакуированы туристы из двух отелей

БАКУ /Trend/ - В связи с лесным пожаром в турецкой провинции Измир эвакуированы туристы из двух отелей. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что эвакуация в основном связана с угрозой отравления туристов от дыма.

Согласно данным СМИ в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

По предварительным данным, в результате пожара ни кто не пострадал.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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