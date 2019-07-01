В Турции будет запрещено использование мигалок и сирен в автомобилях госструктур

1 июля 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции будет запрещено использование мигалок и сирен в автомобильных кортежах министров, экс-министров, депутатов. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, такое решение было принято президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, с целью исключить беспокойство населения.

Сообщатся, что также во время прохождения кортежей официальных лиц страны, при отсутствии острой необходимости не будут перекрываться дороги.

Будет также сокращено количество автомобилей в кортежах официальных лиц, в том числе и у главы государства.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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