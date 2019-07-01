Задержанные в Ливии турецкие граждане освобождены

БАКУ /Trend/ - Задержанные в Ливии шесть граждан Турции освобождены, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что МИД Турции подтвердил освобождение граждан страны. Также сообщается, что освобожденные турецкие граждане будут доставлены домой.

Отметим, что министерство иностранных дел Турции в воскресенье заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) задержала шесть турецких граждан.

Напомним что сегодня власти города Адждабия на востоке Ливии, лояльные Ливийской национальной армии (ЛНА), под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили о задержании только двоих граждан Турции.



Отметим, что командующий восточной Ливийской национальной армией Халиф Хафтар четвертого апреля отдал приказ своим силам начать наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА нанесли несколько авиаударов по позициям и военным складам вооруженных формирований в различных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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