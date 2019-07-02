Турция и Китай намерены увеличить товарооборот – Эрдоган

2 июля 2019 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Китай намерены увеличит товарооборот, и укрепить отношения во всех сферах, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Китай. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Анкара и Пекин обладают потенциалом для увеличения товарооборота. Глава государства также отметил, что Турция и Китай придерживаются общего мнения по многим вопросам, и в том числе относительно урегулирования конфликтов.

Отметим, что по итогам мая 2019 года товарооборот Турции и Китая составил 8,387 миллиарда долларов.

В мае 2019 года экспорт Турции в Китай составил 1,069 миллиард долларов, а импорт из Китая 7,318 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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