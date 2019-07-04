В перестрелке с террористами РПК погиб турецкий военнослужащий

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сиирт была проведена воздушная операция против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Во время перестрелки с террористами РПК два турецких военнослужащих получили ранения, которые были госпитализированы в государственную больницу провинции.

Несмотря на усилие врачей, один из военнослужащих скончался.

Сообщается, что операции по ликвидации террористов продолжаются.

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