В перестрелке с террористами РПК погиб турецкий военнослужащий

4 июля 2019 00:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сиирт была проведена воздушная операция против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Во время перестрелки с террористами РПК два турецких военнослужащих получили ранения, которые были госпитализированы в государственную больницу провинции.

Несмотря на усилие врачей, один из военнослужащих скончался.

Сообщается, что операции по ликвидации террористов продолжаются.

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