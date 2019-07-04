В Турции два человека погибли в результате ДТП

4 июля 2019 05:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции в результате ДТП на шоссе Айдын-Денизли два человека погибли, трое пострадали, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Авария произошла около 21:45 по местному времени недалеко от района Куюджак.

Согласно сообщению, водитель фургона потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем.

Трое пострадавших были госпитализированы. Вследствие аварии дорога была на некоторое время закрыта для движения.

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