В Турции два человека погибли в результате ДТП

БАКУ /Trend/ - В Турции в результате ДТП на шоссе Айдын-Денизли два человека погибли, трое пострадали, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Авария произошла около 21:45 по местному времени недалеко от района Куюджак.
Согласно сообщению, водитель фургона потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем.
Трое пострадавших были госпитализированы. Вследствие аварии дорога была на некоторое время закрыта для движения.
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