В Турции назвали дату проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии

4 июля 2019 21:10 (UTC+04:00)

Второй четырехсторонний саммит лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии планируется провести в Стамбуле в конце августа или начале сентября, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках саммита лидеров G20 мы договорились провести второй саммит с участием Турции, России, Германии и Франции. Первая такая встреча прошла в октябре прошлого года в Стамбуле. Вторую планируется также провести в Стамбуле, возможно, в конце августа или начале сентября, до начала Генассамблеи ООН", - сказал Калын журналистам.

Он добавил, что в рамках этого саммита будут всесторонне обсуждаться вопросы безопасности, прежде всего, ситуация в Сирии. "В современном мире, где все взаимосвязано, ни одна страна самостоятельно не может решить все проблемы. Поэтому важно, чтобы заинтересованные страны соединили свои усилия", - отметил представитель президента Турции.

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