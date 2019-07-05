В Турции не возможен возврат к парламентской форме правления – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция ни когда не вернется к парламентской форме правления, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам главы государства, турецкий народ проголосовал за президентскую форму правления, и это сделало страну сильной и могущественной.

«Если президентская форма правления создает какие-либо проблемы, то турецкое правительство преодолеет все это», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 16 апреля 2018 года в Турции состоялся референдум по изменению конституции, и за поправки в основной закон страны проголосовали 51,4 процента избирателей.

После чего Турция перешла с парламентской формы правления на президентскую.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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