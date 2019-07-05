В Турции не возможен возврат к парламентской форме правления – Эрдоган

5 июля 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция ни когда не вернется к парламентской форме правления, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам главы государства, турецкий народ проголосовал за президентскую форму правления, и это сделало страну сильной и могущественной.

«Если президентская форма правления создает какие-либо проблемы, то турецкое правительство преодолеет все это», - сказал Эрдоган.

Напомним, что 16 апреля 2018 года в Турции состоялся референдум по изменению конституции, и за поправки в основной закон страны проголосовали 51,4 процента избирателей.

После чего Турция перешла с парламентской формы правления на президентскую.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкая компания построит текстильную фабрику в Грузии
Бизнес 11:14
В Турции назвали дату проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии
Турция 4 июля 21:10
Казахстан принимает меры для наращивания транзитных потоков из Китая
Бизнес 4 июля 14:46
В Анкаре заявили о возможности начала поставок С-400 на следующей неделе
Турция 4 июля 13:59
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
Другие страны 4 июля 13:39
Турция и Япония готовы к посредничеству между США и Ираном
Другие страны 4 июля 13:20
Лента новостей
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 11:33
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Другие страны 11:32
Агентство пищевой безопасности Азербайджана усиливает контроль над качеством масел
Общество 11:32
Власти Австралии рекомендовали освобожденному студенту не возвращаться в КНДР
Другие страны 11:31
Народный Банк Казахстана объявляет тендер на ремонтные работы
Тендеры 11:29
Производство бумаги в Казахстане почти достигло $68 млн
Бизнес 11:26
В Узбекистане построят самый высокий небоскреб в регионе Центральной Азии
Бизнес 11:21
В ЮАР три человека погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 11:17
Турецкая компания построит текстильную фабрику в Грузии
Бизнес 11:14