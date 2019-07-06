В Турции из-за наводнения затоплено множество домов

БАКУ /Trend/ - Ливень вызвал наводнение в турецкой провинции Кастамону, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате наводнения было парализовано движение транспорта, затоплено множество домов.

Согласно сообщению, восемь голов пасущегося крупного рогатого скота унесло потоком воды вследствие разлива реки Гёкырмак. Также был нанесен ущерб чесночным полям.

Работа по упо устранению ущерба, вызванного наводнением, продолжается.

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