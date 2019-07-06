В Турции из-за наводнения затоплено множество домов

6 июля 2019 01:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ливень вызвал наводнение в турецкой провинции Кастамону, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате наводнения было парализовано движение транспорта, затоплено множество домов.

Согласно сообщению, восемь голов пасущегося крупного рогатого скота унесло потоком воды вследствие разлива реки Гёкырмак. Также был нанесен ущерб чесночным полям.

Работа по упо устранению ущерба, вызванного наводнением, продолжается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкая компания построит текстильную фабрику в Грузии
Бизнес 5 июля 11:14
В Турции не возможен возврат к парламентской форме правления – Эрдоган
Турция 5 июля 10:45
В Турции назвали дату проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии
Турция 4 июля 21:10
Казахстан принимает меры для наращивания транзитных потоков из Китая
Бизнес 4 июля 14:46
В Анкаре заявили о возможности начала поставок С-400 на следующей неделе
Турция 4 июля 13:59
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
Другие страны 4 июля 13:39
Лента новостей
ФК "Атлетико" потребовал Гризманна присоединиться к команде на предсезонных сборах
Спорт 00:41
В Афганистане более 20 человек пострадали в результате взрыва в мечети
Другие страны 00:17
США запросили экстренную встречу совета управляющих МАГАТЭ по Ирану
США 5 июля 23:46
В Сирии боевики обстреляли населенные пункты в Хаме и Латакии
Арабские страны 5 июля 23:26
Макрон: Франция готовит к саммиту "семерки" в Биаррице пакет мер по содействию женщинам
Европа 5 июля 23:12
На востоке Канады установилась аномальная 40-градусная жара
Другие страны 5 июля 23:01
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Азербайджане появился сильный класс предпринимателей
Политика 5 июля 22:41
Президент Азербайджана: Наша основная задача - восстановить территориальную целостность
Политика 5 июля 22:40
В Мексике прокуратура получила новый ордер на арест экс-главы нефтегазовой компании Pemex
Другие страны 5 июля 22:25