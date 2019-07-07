Турецкая спецслужба ликвидировала террориста на севере Ирака

7 июля 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате совместной операции, проведенной Национальной разведывательной организацией и ВС Турции, ликвидирован член так называемого правления и исполнительного совета террористической организации PKK/KCK, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, Дияр Гарип Мухаммед под псевдонимом "Халмат Дияр" ликвидирован в районе Кандиль на севере Ирака.

Отмечается, что операция была проведена 27 июня.

Дияр Гарип Мухаммед считался одним из семи членов так называемого правления террористической организации PKK/KCK.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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