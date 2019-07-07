В Турции задержали 16 человек после взрыва машины в Рейханлы

7 июля 2019 22:23 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Турции задержали 16 человек по подозрению в причастности к взрыву автомобиля в городе Рейханлы провинции Хатай, сообщает в воскресенье агентство Anadolu, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о трех погибших гражданах Сирии в результате взрыва в автомобиле в Рейханлы. По его словам, происшествие могло быть терактом.

Отмечается, что подозреваемые были взяты под стражу в ходе спецоперации, проведенной в районах Рейханлы и Искендерун, и доставлены в управление безопасности.

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