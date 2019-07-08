Сбой в электросетях на западе Турции привел к ряду проблем

БАКУ /Trend/ - Сбой в электросетях на западе Турции в провинции Бурса привел к ряду проблем, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что сбой в электросетях турецкой энергетической компании «TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş» (TEİAŞ) привел к остановке метрополитена, после чего пассажиры были эвакуированы.

О причине сбоя не сообщается, в настоящее время ведутся работы по устранению проблемы.

Согласно данным СМИ половина провинции после сбоя осталась без электричества.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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