В Турции свыше ста человек госпитализировано с подозрением на отравление

9 июля 2019 01:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Гюмюшхане госпитализировано 120 человек с подозрением на отравление водопроводной водой, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Некоторые жители одного из села провинции обратились в государственную больницу с жалобами на слабость, колики, тошноту, рвоту, диарею, головную боль и потоотделение.

120 человек, обратившихся в больницу за 3 дня, были выписаны на амбулаторное лечение.

Согласно предварительным исследованиям, проведенным сотрудниками управления здравоохранения провинции, в воде были обнаружены кишечная палочка и колиформные бактерии.

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