В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие

БАКУ /Trend/ - В перестрелке с боевиками террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Хаккари на востоке страны погибли двое турецких военнослужащих. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, один из турецких военнослужащих получил ранения.

По данным СМИ, продолжаются бои между РПК и ВС Турции в горной местности провинции Хаккари.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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