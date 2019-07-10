Вашингтон вновь предупредил Анкару о последствиях приобретения С-400

10 июля 2019 01:48 (UTC+04:00)

США по-прежнему настроены против поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию, и Анкара в связи с этой сделкой может столкнуться с проблемами, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Наша позиция здесь, в госдепартаменте, в отношении Турции и С-400 не изменилась", - сказала она на брифинге в госдепе.

"Все знают, власти Турции знают о законодательстве, прошедшем через Конгресс - о законе CAATSA", - продолжила она.

По словам представителя госдепартамента, если Турция получит С-400, то она может столкнуться с негативными последствиями. "Эти последствия касаются участия (Турции - ИФ) в программе самолетов F-35", - пояснила она.

Она также заявила, что руководство госдепа США занимало последовательную позицию по проблеме С-400.

Ранее турецкий телеканал "Хабертюрк" сообщил, что российские ЗРС С-400 могут доставить в Турцию в течение вторника.

Также стало известно, что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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