Эрдоган обещал сократить безработицу в Турции

10 июля 2019 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Безработица в Турции сократится до однозначной цифры, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, сокращение безработицы является одним из важных приоритетов для турецкого правительства. Глава государства также отметил, что в целях сокращения безработицы в Турции осуществляются серьезные реформы.

Отметим, что в мае 2019 года число безработных в Турции составило 3,084 миллиона человек, из которых 50,1 процентов составляют женщины, 49,9 процентов мужчины.

Согласно данным службы занятости Турции (İŞKUR) в мае 2019 года в Турции были обеспечены работой 157,757 тысяч граждан страны, что на 50,5 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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