В Турции нейтрализованы пять террористов

10 июля 2019 23:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Тунджели нейтрализовано пять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства внутренних дел Турции.

Согласно сообщению, террористы были нейтрализованы в ходе воздушной операции, проведенной с участием Командования жандармерии провинции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новый посол США Дэвид Саттерфилд прибыл в Турцию
Турция 00:35
Саммит России, Турции и Ирана пройдет после встречи по Сирии в Казахстане
Россия 10 июля 21:10
Азербайджанская компания примет участие в проекте тепличного комплекса в Турции
Финансы 10 июля 18:05
Казахстан и Узбекистан налаживают сотрудничество в сфере туризма
Туризм 10 июля 11:16
В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие
Турция 9 июля 15:50
Турецкая корпорация может создать совместное производство в Узбекистане
Бизнес 9 июля 12:39
Лента новостей
Новый посол США Дэвид Саттерфилд прибыл в Турцию
Турция 00:35
В Луизиане из-за приближения циклона ввели режим чрезвычайной ситуации
США 00:16
Трое сирийцев погибли в результате обстрелов боевиков в провинции Латакия
Арабские страны 10 июля 23:17
Теннисист Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Спорт 10 июля 22:54
Во Франции на КПП атомной электростанции задержали двух мигрантов
Европа 10 июля 22:34
Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,5 млн баррелей
Энергетика 10 июля 22:13
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил отправку и прием рейсов из-за технического сбоя
Европа 10 июля 21:57
Постпред Ирана в МАГАТЭ заявил, что пересмотра условий СВПД не будет
Иран 10 июля 21:39
В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры региональных дорог
Общество 10 июля 21:28