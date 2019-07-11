ВВС Турции нейтрализовали пять террористов РПК на севере Ирака

11 июля 2019 21:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Авашин-Басьян и Метина на севере Ирака, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

В результате воздушных ударов были нейтрализованы пять террориста РПК, а также уничтожены огневые точки, укрытия и склады с оружием террористов.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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