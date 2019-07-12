БАКУ /Trend/ - Турция обеспечивает себя продукцией оборонной промышленности на 70 процентов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Основная цель Турции – добиться полного самообеспечения продукцией оборонной промышленности.



Сообщается также, что, начиная со следующего года, Турция еще более ускорит процесс развития оборонной промышленности.

Отметим что по итогам шести месяцев 2019 года, совокупный объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции составил 1,282 миллиарда долларов, что на 4,4 процентов больше по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Как заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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