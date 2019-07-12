Турция обеспечивает себя продукцией оборонной промышленности на 70 процентов

12 июля 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция обеспечивает себя продукцией оборонной промышленности на 70 процентов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Основная цель Турции – добиться полного самообеспечения продукцией оборонной промышленности.

Сообщается также, что, начиная со следующего года, Турция еще более ускорит процесс развития оборонной промышленности.

Отметим что по итогам шести месяцев 2019 года, совокупный объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции составил 1,282 миллиарда долларов, что на 4,4 процентов больше по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Как заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Свыше 250 иранских предпринимателей приняли гражданство Турции
Бизнес 11 июля 14:26
Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан
Турция 11 июля 14:13
Эрдоган обещал сократить безработицу в Турции
Турция 10 июля 16:03
Экс-спикер турецкого парламента может стать помощником главы государства
Турция 8 июля 10:30
Эрдоган призвал командующего Ливийской национальной армией прекратить боевые действия
Турция 6 июля 02:57
Путин и Эрдоган обсудили на G20 встречу лидеров России, Турции и Ирана
Другие страны 1 июля 14:28
Лента новостей
В Азербайджане для страховщиков и актуариев будет проведена аттестация
Бизнес 11:46
Американские технологии будут применять при производстве мяса в Казахстане
Бизнес 11:39
ЕС заинтересован в усилении безопасности граждан Грузии
Финансы 11:30
Ашхабад и Астана готовят встречу в верхах
Бизнес 11:23
Туркменистан и Узбекистан обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 11:18
Самолет Buta Airways вернулся в Баку из-за плохой погоды в Батуми
Экономика 11:17
В Азербайджане пройдет очередной фестиваль поэзии, искусства и духовности – "Насими"
Общество 11:15
Казахстан наладит поставки транспорта в Таджикистан
Бизнес 11:10
В результате ДТП в Турции пострадала гражданка Азербайджана
Турция 11:06