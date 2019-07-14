Трое турецких военнослужащих погибли в ходе спецоперации

БАКУ /Trend/ - Трое турецких военнослужащих погибли, еще один получил ранения в ходе антитеррористической операции в провинции Хаккари, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел страны.

"В ходе операции по внутренней безопасности в провинции Хаккари были нейтрализованы три террориста. В результате столкновения с террористами три турецких военнослужащих погибли, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операции по внутренней безопасности продолжаются со всей решимостью.

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