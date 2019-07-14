Трое турецких военнослужащих погибли в ходе спецоперации

14 июля 2019 20:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трое турецких военнослужащих погибли, еще один получил ранения в ходе антитеррористической операции в провинции Хаккари, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел страны.

"В ходе операции по внутренней безопасности в провинции Хаккари были нейтрализованы три террориста. В результате столкновения с террористами три турецких военнослужащих погибли, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операции по внутренней безопасности продолжаются со всей решимостью.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Седьмой самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию
Турция 13:56
В Турцию прибыл еще один российский самолет с компонентами С-400
Турция 11:52
В Турцию прибыл пятый самолет с компонентами ЗРК С-400
Турция 11:16
В России анонсировали поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока
Россия 02:44
СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
США 01:06
ВВС Турции нейтрализовали трех террористов РПК
Турция 00:41
Лента новостей
American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX
США 20:39
В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет
Другие страны 20:11
В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона в парке развлечений
Другие страны 19:51
Мирзаджан Халилов: Современная история Азербайджана связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева
Общество 19:30
В Швеции девять человек погибли при крушении самолета
Европа 19:14
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 14.07.2019
Политика 19:00
Минздрав о состоянии пострадавших в результате инцидента в Шеки
Общество 18:51
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек
Другие страны 18:44
В Алжире задержали пять боевиков, планировавших теракты
Другие страны 18:09