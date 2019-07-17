В Стамбуле прогнозируют землетрясение силой 7,5 балла

17 июля 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно исследованиям Института изучения землетрясений и обсерватории Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) в Стамбуле ожидается землетрясение силой 7,5 балла. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что землетрясение ожидается на юге Стамбула и станет самым разрушительным в истории Турции.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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