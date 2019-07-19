В результате селей на севере Турции пропало семь человек

19 июля 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На севере Турции в провинции Дюздже в результате селей без вести пропало семь человек, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что четверо из пропавших без вести являются детьми. Согласно данным СМИ, в результате селей в провинции также прервана связь с 23 населенными пунктами.

Отметим, что ранее по причине схода селей в турецкой провинции Трабзон были эвакуированы около 76 человек. В связи со сходом селей погибли три человека.

Напомним, что в результате схода селей в турецкой провинции Агры, по предварительным данным, пропали без вести семь человек.

Также 10 июня в Анкаре погибли три человека в результате наводнения, вызванного ливнями. Было затоплено множество кварталов и улиц в одном из районов столицы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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