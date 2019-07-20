В Иракском Курдистане задержан подозреваемый в убийстве турецкого дипломата

20 июля 2019 19:29 (UTC+04:00)

Полиция Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, задержала четверых человек, подозреваемых в убийстве сотрудника генконсульства Турции и двоих граждан Ирака, передает Trend со ссылкой на «Медуза».

Как сообщает турецкое Anadolu, известно имя лишь одного задержанного — Мазлум Даг. Личности других не раскрываются. В сообщении Anadolu подозреваемых называют «террористами».

17 июля вооруженный человек напал на ресторан, расположенный в Эрбиле. Он убил сотрудника генерального консульства Турции в Ираке и двоих человек, сопровождавших его.

Полиция Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, задержала четверых человек, подозреваемых в убийстве сотрудника генконсульства Турции и двоих граждан Ирака, передает «Медуза».

Как сообщает турецкое Anadolu, известно имя лишь одного задержанного — Мазлум Даг. Личности других не раскрываются. В сообщении Anadolu подозреваемых называют «террористами».

17 июля вооруженный человек напал на ресторан, расположенный в Эрбиле. Он убил сотрудника генерального консульства Турции в Ираке и двоих человек, сопровождавших его.

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