В Ираке задержали второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата

Власти Иракского Курдистана сообщили в субботу о задержании второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата в Эрбиле, сообщил местный телеканал Rudaw, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду произошло вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии вице-консула Османа Косе. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли двое иракцев.

"Обвиняемый в совершении теракта… Мохаммед Бискезис задержан в субботу", - сообщил телеканал со ссылкой на антитеррористическую службу Курдистана.

Ранее в субботу региональные власти объявили о задержании главного подозреваемого в убийстве - Мазлюма Дага.

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