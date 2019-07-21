Турецкая авиация нанесла удар по террористам на севере Ирака

21 июля 2019 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удар по объектам террористической организации РПК в районе Метина на севере Ирака.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства национальной обороны страны.

Как отмечается в сообщении, в результате авиаудара уничтожены склады с боеприпасами, убежища и огневые позиции боевиков.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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