Азербайджан отменит визовый режим для граждан Турции – Чавушоглу (версия 2)

25 июля 2019 13:55 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан отменит визовый режим для граждан Турции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, визовый режим будет отменен с первого сентября 2019 года.

Он отметил, что визовый режим отменяется для граждан Турции, которые намерены посетить Азербайджан на срок до 30 дней.

«МИД Турции благодарит МИД Азербайджана за отмену визового режима для граждан Турции», - сказал Чавушоглу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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