В Турции перевернулся миниавтобус: есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле перевернулся миниавтобус, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Кягытхане примерно в 03:00 по местному времени.
Отмечается, что водитель миниавтобуса, потеряв управление, врезался в барьерное ограждение и затем перевернулся.
В результате ДТП пострадали три человека, которые были госпитализированы. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
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