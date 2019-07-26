В Турции перевернулся миниавтобус: есть пострадавшие

26 июля 2019 07:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле перевернулся миниавтобус, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Кягытхане примерно в 03:00 по местному времени.

Отмечается, что водитель миниавтобуса, потеряв управление, врезался в барьерное ограждение и затем перевернулся.

В результате ДТП пострадали три человека, которые были госпитализированы. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

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