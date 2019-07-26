В Турции горит фабрика

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир на западе страны горит фабрика по производству деревянных поддонов, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

На место инцидента прибыли пожарные и спасатели.

В результате пожара никто не пострадал. Ведутся работы по тушению пожара.

О причине пожара не сообщается.

По данным СМИ, в связи с инцидентом были эвакуированы жители соседних домов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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