Турция начнет тестирование суперсовременного оружия – Эрдоган

26 июля 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция начнет тестирование суперсовременного оружия в течение последующих двух месяцев, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом Trend сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

«По причине конфиденциальности мы пока не разглашаем названия данного оружия, но скоро о нем узнает весь мир», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция вынуждена обеспечивать свою оборону.

Касательно приостановки участия Анкары в программе F-35, Эрдоган сказал, что это не проблема для Анкары, и она будет искать альтернативу.

Отметим, что по итогам шести месяцев 2019 года, совокупный объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции составил 1,282 миллиарда долларов, что на 4,4 процента больше по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Как заявил ранее президент Эрдоган, Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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